Большунов о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Такие изменения – это ненормально. Ощущение, что лыжные гонки катятся не в том направлении»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов раскритиковал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять мужские и женские дистанции.

«Такие изменения – это ненормально. Такое ощущение, что лыжные гонки катятся куда-то не в том направлении. То они хотят убрать дистанции «классикой», а это то, с чего начинались лыжные гонки, не вижу в этом вообще смысла.

Внося такие серьезные изменения, нужно сначала спрашивать самих спортсменов, из этого исходить! А получается наоборот, один человек из FIS принимает глобальные решения, которые реально не устраивают 80-90% спортсменов. И максимум 10 человек, которые бегают этапы Кубка мира, могут поддержать такое.

Одно дело – увеличить девчонкам марафон до 50 км. Но урезать нам дистанции так... Пускай тогда делают масс-старт в полтора километра и оставляют спринт. Даже когда мы бежим 15 км масс-старт, то на финиш по 15-20 человек приезжают в лидерах, дистанция короткая, и многие готовы выдерживать эти скорости.

Эти изменения неправильные. «Разделка» на 15 км всегда проявляла все качества спортсмена, а теперь ее сокращают. Меня это не устраивает», – сказал Большунов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

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