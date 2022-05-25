Александр Легков: «Большунову нужна конкуренция в лице Клэбо и других спортсменов. Хотелось бы, чтобы Россия выступала на международных соревнованиях»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассчитывает на допуск сборной России к международным стартам.

«Наши спортсмены самого высокого уровня. Ребята, которые соревнуются с Большуновым, соревнуются с мировым лидером. Им есть за кем тянуться. Потери результатов, ухудшения формы и хода быть не должно, потому что есть Большунов.

Но и ему нужна конкуренция в лице Клэбо и других сильных спортсменов. Большунову будет тяжелее, потому что он будет задавать уровень конкуренции для других спортсменов.

Соревнования внутри России будут хорошего уровня. Но хотелось бы, чтобы Россия выступала на международных соревнованиях, потому что конкуренция рождает высокие результаты.

Я общался с ребятами. Они понимают, что будет такая ситуация, какая сложится. Но на мировой арене выступать будет лучше. Кубок мира – другой уровень», – отметил Легков.