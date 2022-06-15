Александр Большунов: «Норвежцы выступают против россиян на мировой арене? Возможно, их заставляют так говорить»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как относится к заявлениям норвежских спортсменов, которые выступают против участия россиян в международных соревнованиях. 

«Норвежцы постоянно выступают против выступлений россиян на мировой арене? Возможно, их заставляют так говорить, мы не знаем, кто ими управляет.

Но я уверен, что внутри себя они ждут нас и хотят с нами соревноваться, как и мы с ними и со всеми спортсменами.

Конечно, всем нам хочется соревноваться с сильнейшими, побеждать сильнейших. От этого наш вид спорта выходит на новый уровень. Для этого же и тренируешься.

Хочется обыграть всех, кто тоже мотивирован, настроен и много работает. Но многие почему-то забыли о том, что соперничество лучших и делает спорт интересным», — сказал Большунов.

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