Анфиса Резцова: «Для нас Эвен Нортуг – никто. Его карьера закончена, а для наших спортсменов она начинается»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежского лыжника Эвена Нортуга о сборной России.

«Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников» – ранее заявил 26-летний Нортуг. 

«Скоро ситуация нормализуется, и наших спортсменов допустят до соревнований. Нортуг боится нас, он знает, что он проиграет Большунову. Для нас он никто.

Его карьера закончена, а для наших спортсменов она начинается. Саша Большунов еще будет побеждать, а карьера Нортуга для нас закончена», – сказала Резцова.

Эвен Нортуг: «Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников»

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