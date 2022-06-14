Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежского лыжника Эвена Нортуга о сборной России.
«Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников» – ранее заявил 26-летний Нортуг.
«Скоро ситуация нормализуется, и наших спортсменов допустят до соревнований. Нортуг боится нас, он знает, что он проиграет Большунову. Для нас он никто.
Его карьера закончена, а для наших спортсменов она начинается. Саша Большунов еще будет побеждать, а карьера Нортуга для нас закончена», – сказала Резцова.
Эвен Нортуг: «Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников»