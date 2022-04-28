Дмитрий Мулендеев: «Не было такого, что Таталину не тренировали. Все трюки она поставила с тренером сборной Васильевым»

Российский фристайлист Дмитрий Мулендеев прокомментировал слова чемпионки мира о том, что в ее результатах нет заслуги тренеров сборной.

«Тренеры объясняют все трюки, до Олимпиады проводили все тренировки совместно – Никита Васильев делал прокатки для Насти, катался с ней, уделял время. Даниил Калачев тоже участвовал в подготовке. Не было такого, что ее не тренировали.

До этого Настя занималась у Андрея Иванова, он научил ее определенным трюкам. Потом она травмировалась, восстанавливалась и начинала заново уже в составе сборной с Васильевым. Все трюки, которые она показывает, поставили на снег совместно с ним.

Настя – молодец, она тренируется с родителями, у них своя методика. Но это физическая подготовка тела, само выполнение трюков Настя поставила на 80% с Васильевым и Калачевым», – рассказал Мулендеев.

Что известно о деле Таталиной, которая пожаловалась на домогательства и поборы? Команда боится поддержать, есть и несогласные с ней