Эвен Нортуг: «Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников»

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Норвежский лыжник Эвен Нортуг высказался об отстранении сборной России от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Нормально то, что не нужно смешивать спорт и прочее, но в России ситуация особенная, учитывая, что спортсмены являются частью армии.

С одной стороны, это печально для лыжных гонок, если Россия, где так много хороших спортсменов, не участвует в соревнованиях. Ничего личного, но в этом есть сигнал. Должны быть какие-то последствия.

Во всяком случае, я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников.

Есть несколько российских спортсменов, с которыми я общаюсь – это те, кто знает английский и всегда были приветливы со мной. Неприятно говорить, что я не хочу видеть их в гонках.

Раньше мы разговаривали о допинге, но это какая-то мелочь на фоне происходящего», – сказал Нортуг.

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