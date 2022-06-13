Бородавко о словах Эвена Нортуга про отстранение россиян: «Его мнение здесь последнее. Пускай язык прикусит»

Тренер российских лыжников прокомментировал слова норвежского лыжника об отстранении россиян от международных соревнований.

«Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников» – сказал Нортуг.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее!

Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», – сказал Бородавко.