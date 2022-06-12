Степанова о том, зачем отвечает иностранным лыжникам: «У некоторых коллег на Западе развит комплекс превосходства. Хочется их уверенность немного поколебать»

Олимпийская чемпионка в эстафете рассказала, зачем отвечает на интервью иностранных лыжников.

«Меня иногда спрашивают: «Зачем тебе это надо, Иверсену отвечать, с другим норвежскими и не только лыжниками в диалог в медиа и в соцсетях вступать? Не лучше ли хранить гордое молчание?» Не вижу в таком молчании ничего гордого.

У некоторых коллег на Западе развит superiority complex, комплекс превосходства. Им кажется, что они все знают и понимают, во всем разобрались – их с детства приучали к мысли, что они избранные и они правы.

Хочется мне их уверенность немного поколебать. В том и числе и в том, что, если говоришь по-английски и ездишь тренироваться в Западную Европу, то ты насмотришься на их «невероятно прекрасный мир», и от этого как-то мировоззрение изменится коренным образом.

Не изменится. Мировоззрение – это куда больше, чем доступ в IKEA, McDonald’s и Zara и +100500 ветряных электрогенераторов взамен российского газа. И им всем придется научиться жить с тем, что мы совсем рядом, внешне похожи – но не такие, как они», – написала Степанова.