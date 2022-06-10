Клэбо о том, что дистанции уравняли против желания лыжниц: «Это вызывает вопросы. Я за равноправие, но женщины должны быть услышаны»

Норвежские лыжники , и высказались о решении уравнять дистанции у мужчин и женщин.

– Надеюсь, они поговорили с девушками, и это было то, чего хотело большинство из них.

– 88 процентов женщин заявили, что не хотели бы бежать «полтинник».

– Тогда это вызывает вопросы. Я за равноправие, но женщины должны быть услышаны, хотя нужно также думать о телевизионном аспекте, – сказал Клэбо.

«Я был очень удивлен. Меня не предупреждали заранее, и, на мой взгляд, было странно, что внезапно приняли такое решение, особенно учитывая, что большинство было против», – отметил Крюгер.

«Есть ощущение, что это как гром среди ясного неба. До весны я не знал, что есть такая дискуссия. Решения принимаем не мы, так что, возможно, в нас не так уж заинтересованы. Я не чувствую, что у нас есть право голоса», – добавил Иверсен.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против