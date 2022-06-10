Степанова о реакции Иверсена на ее встречу с Путиным: «Знаешь, в чем разница между нами? Я читаю новости в интерпретации обеих сторон перед тем, как составить собственное мнение»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова обратилась к норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену.

«Норвежские медиа решили мне «красную карточку показать». За то, что попросила президента России подписать ленту моего золота Олимпиады. Заодно привлекли моего любимого оппонента Иверсена в качестве комментатора

Иверсен: «Мы только можем надеяться , что они не так много знают о том, что реально происходит. А если бы знали, то заняли бы другую позицию».

Ты знаешь, в чем разница между нами, Эмиль? Я читаю новости в интерпретации обеих сторон перед тем, как составить собственное мнение – а ты просто веришь в то, что твои массмедиа хотят, чтобы ты верил», – написала Степанова.

Иверсен о высказываниях Степановой: «Она намного хуже меня в том, что касается заголовков. Пусть говорит, я не принимаю это близко к сердцу»

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