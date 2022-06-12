Эмиль Иверсен: «Выступать на Кубке мира без россиян будет очень необычно, без них соревнования будут хуже. Но в сложившейся ситуации нет другого выхода»

Норвежский лыжник высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без россиян.

«Каково будет выступать на Кубке мира и чемпионате мира без россиян? Будет очень необычно, без них соревнования будут хуже. Но в сложившейся ситуации нет другого выхода. Тем не менее хороших дуэлей все равно будет много.

Надеюсь, что найдется несколько шведов, которые помогут нам сделать хорошее шоу. Вильям Поромаа очень прибавил в конце сезона, и Калле (Халварссон) понемногу возвращается. трудно победить в классике. Да и вокруг меня целая команда сильных лыжников», – сказал Иверсен.