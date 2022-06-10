Александр Легков: «Первый раз в жизни соревновался в беге на 100 м. Наверное, только на уроках физкультуры раньше бегал»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал свое выступление в забеге на 100 м на Неделе легкой атлетики в России в Лужниках. 

Легков финишировал третьим с результатом 13,32. Победу одержал Юрий Борзаковский (12,39 секунды), второй – гимнаст Никита Нагорный (12,53).

«Вообще у меня первый раз в жизни 100 метров. Наверное, только на уроках физкультуры в школе раньше бегал.

Интересно было, кто пробежит первым, вторым и третьим, но сегодня получился такой расклад.

Этот стадион классный, я два года назад на нем 1000 м бежал и пробежал за 8 минут 34 секунды. А еще сегодня здесь рядом в футбол пять матчей сыграл», – сказал Легков. 

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