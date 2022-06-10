Губерниев об участии в забеге на 100 м, где он занял последнее место: «Я вышел королем любви. Королем любви к легкой атлетике»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своем участии в костюмированном 100-метровом забеге Golden Race в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Победителем забега стал олимпийский чемпион в беге на 800 м . Вторым финишировал Никита Нагорный, третье место занял лыжник Александр Легков. Губерниев стал последним.

«Я вышел королем любви. Королем любви к легкой атлетике. Мы должны максимально поддержать этот вид спорта, сделать все для возрождения легкой атлетики.

Я счастлив, что есть такой старт, где можно прийти последним и чувствовать себя первым от радости. Как сказал Михаил Таль: «Выиграв чемпионат мира, у меня солнце внутри», – сказал Губерниев.

Борзаковский победил в забеге на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Нагорный – 2-й, Легков – 3-й, Губерниев – последний