Иверсен о высказываниях Степановой: «Она намного хуже меня в том, что касается заголовков. Пусть говорит, я не принимаю это близко к сердцу»

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о высказываниях россиянки Вероники Степановой в свой адрес.

Ранее Степанова критически прокомментировала слова Иверсена норвежской прессе.

«Разумеется, многие мне звонили и спрашивали, но я не отвечал. Ей же не понравилось что-то из того, что я сказал про Россию. Она намного хуже меня в том, что касается заголовков и всего такого. Пусть говорит, я не принимаю близко к сердцу никакие из ее слов.

Я не подписан на нее в инстаграме (запрещен на территории РФ – Sports.ru) и вообще ее не знаю. Я практически никогда ее не видел. Вижу ее только на страницах VG и Dagbladet», – сказал Иверсен.

Норвежец также высказал сомнения насчет того, увидит ли он Степанову в следующем сезоне на Кубке мира.

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