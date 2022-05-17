Степанова о встрече с Путиным: «Присутствие президента не смущает и не пугает, оно заряжает. Сильный лидер – сильная страна»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

26 апреля Путин вручал госнаграды олимпийским чемпионам Пекина-2022 в Кремле.

«Присутствие президента не смущает и не пугает, оно наоборот заряжает. Ты чувствуешь рядом с ним колоссальную уверенность, ощущаешь особую энергию.

Сильный лидер – сильная страна, что еще добавить», – сказала Степанова во время просветительского марафона «Новые горизонты».

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле