Степанова о встрече с Путиным: «Присутствие президента не смущает и не пугает, оно заряжает. Сильный лидер – сильная страна»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
26 апреля Путин вручал госнаграды олимпийским чемпионам Пекина-2022 в Кремле.
«Присутствие президента не смущает и не пугает, оно наоборот заряжает. Ты чувствуешь рядом с ним колоссальную уверенность, ощущаешь особую энергию.
Сильный лидер – сильная страна, что еще добавить», – сказала Степанова во время просветительского марафона «Новые горизонты».
«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле