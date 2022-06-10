Юрий Бородавко: «Насколько верю, что нашу сборную допустят до Кубка мира? 90%, что не допустят»

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил вероятность возвращения российских лыжников на мира.

– Нет ли опасений у вас и у спортсменов, что международного сезона для российских лыжников вообще не будет?

– Это вполне возможно, учитывая обстановку, положение дел и итоги того же конгресса FIS. По разговорам все было достаточно доброжелательно, какого-то игнора не было, нам высказывали слова поддержки, но, к сожалению, голоса отдавали за других людей. Это говорит о политизированности самого подхода. Спорт отходит на второй план.

Вполне вероятно, что мы проведем весь сезон внутри России. У нас составлен достаточно хороший российский календарь, проведены переговоры с Белорусской федерацией лыжных гонок, какие-то этапы Континентального кубка могут проходить в Беларуси. Календарь гонок по насыщенности будет примерно сопоставим с Кубком мира.

– Лично вы насколько верите, что нашу сборную допустят хоть в каком-то статусе до Кубка мира?

– Думаю, что 90 на 10. 90% – что не допустят, 10% – что допустят.

Есть понимание, что от этого проиграют все. Без российских спортсменов конкуренция не будет полноценной. Потеряется и зрительский интерес. Это бизнес, могут уйти рекламодатели, потому что не будет той напряженной борьбы, которая была на протяжении стольких лет, – сказал Бородавко.