Бородавко об отстранении российских лыжников: «Это было сделано, чтобы убрать, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о своей реакции на отстранение российских лыжников от участия в международных стартах.

«Первая реакция – разочарование, поскольку мы прекрасно понимали, что это не персональные санкции против какого-то определенного атлета или против вида спорта. Это было сделано для того, чтобы убрать, отстранить, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство. Хотели ударить по тем людям, которые на виду не только внутри России, но и за рубежом», – сказал Бородавко.

Также он оценил победу в общем зачете Кубка мира.

«Победа в общем зачете Кубка мира – долгожданная и желанная. У Натальи было прекрасное выступление на «Тур де Ски», ровное выступление в спринте, в коньковых и классических дистанциях позволило ей лидировать с большим отрывом. Не участвовать в последних трех этапах и досрочно победить – на такое способны немногие.

Это радостное событие, и я рад, что у нее все получилось. У нее был действительно фееричный год – она стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски», стала олимпийской чемпионкой, выиграла «Большой хрустальный глобус». Это действительно ожерелье, которое она надела на себя», – добавил тренер.

Бородавко считает, что даже в условиях масштабных санкций у российской лыжницы не могут отобрать трофей.

«Как они могут изменить то, что уже случилось? Я не думаю, что даже те же норвежцы или шведы пошли бы на такое, это уже будет просто разбой. Нет, это наш трофей, и я надеюсь, что подобного не произойдет», – заключил специалист.