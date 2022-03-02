Вегард Ульванг: «У меня нет личных противоречий ни с Бородавко, ни с российскими лыжниками. Они находятся в ситуации, на которую не могут влиять»

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Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг отреагировал на критику со стороны тренера российских лыжников Юрия Бородавко.

Ранее Ульванг призывал отстранить россиян от участия в этапах Кубка мира в Норвегии. В итоге FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

«Это не атака на российских лыжников или российскую федерацию, которые совершенно невиновны. Это неприятно, но это бремя, которое мы должны взять на себя.

Я надеюсь, что мы снова сможем стать друзьями. У меня нет личных противоречий ни с ним, ни с российскими лыжниками. Они находятся в ситуации, на которую не могут влиять.

Россия – важная часть лыжного спорта, и то, что сейчас происходит, глубоко трагично во всех отношениях. Мы оказались в глубокой яме, и пропасть между Востоком и Западом стала больше, чем когда-либо. Залечить эти раны будет непросто как для меня, так и для него», – сказал Ульванг.

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