Александр Легков: «Почему у Вяльбе такой авторитет? Она справляется со своей работой. Все показывают результаты и дружно живут»

Олимпийский чемпион рассказал, почему обладает высоким авторитетом.

Сегодня Вяльбе была переизбрана на пост президента Федерации лыжных гонок России ( ).

– Могли бы объяснить, почему у Елены Валерьевны такой авторитет?

– Потому что она справляется со своей работой. Все показывают результаты и дружно живут. Вообще не вижу других кандидатов (на этот пост). Когда появится такой кандидат? Время покажет. Елена Валерьевна справляется со своими обязанностями, поэтому у команды все хорошо. Тьфу-тьфу, не сглазить бы!

– Однажды слышал, что вы можете стать ее преемником в этой должности. Это байка или серьезно были разговоры?

– Мне кажется, это слухи или разговоры между друзьями. Это выглядит только так. Никто и никогда официально об этом не заикался, поэтому это все на уровне разговоров между собой, – сказал Легков.