Олег Матыцин: «Выражаю Вяльбе искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов на посту президента ФЛГР»

Министр спорта поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Поздравляю Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России!

Елена Валерьевна возглавляет ФЛГР с 2010 года, и под ее руководством федерация проделала большую работу по развитию и популяризации лыжных гонок в нашей стране. Елена Вяльбе смогла собрать настоящую команду профессионалов, благодаря которой сборная России по лыжным гонкам из года в год показывает высочайшие результаты на международной арене.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали для отечественной сборной наибольшее количество медалей: 11 наград – четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Наши лыжники добиваются блестящих побед на чемпионатах мира и этапах Кубка мира, обновляют мировые рекорды.

Лыжные гонки стали одним из самых популярных видов спорта в нашей стране, на лидеров национальной команды равняются тысячи российских мальчишек и девчонок. Выражаю Елене Валерьевне искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов на посту президента , – сказал Матыцин.