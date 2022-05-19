Олег Матыцин: «Выражаю Вяльбе искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов на посту президента ФЛГР»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Олег Матыцин Министерство спорта России Лыжи

Министр спорта Олег Матыцин поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Поздравляю Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России!

Елена Валерьевна возглавляет ФЛГР с 2010 года, и под ее руководством федерация проделала большую работу по развитию и популяризации лыжных гонок в нашей стране. Елена Вяльбе смогла собрать настоящую команду профессионалов, благодаря которой сборная России по лыжным гонкам из года в год показывает высочайшие результаты на международной арене.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали для отечественной сборной наибольшее количество медалей: 11 наград – четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Наши лыжники добиваются блестящих побед на чемпионатах мира и этапах Кубка мира, обновляют мировые рекорды.

Лыжные гонки стали одним из самых популярных видов спорта в нашей стране, на лидеров национальной команды равняются тысячи российских мальчишек и девчонок. Выражаю Елене Валерьевне искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов на посту президента ФЛГР», – сказал Матыцин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные