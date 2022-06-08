Большунов встретился с губернатором Пензенской области: «Любая ваша победа – слава нашего государства»

Александр Большунов встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

«Перед Олимпийскими играми было много обстоятельств, когда, казалось, будет очень тяжело. Но, в принципе, все обстоятельства, которые были – если ты их реально переходишь и дальше шагаешь, то награда все-таки будет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

«Чтобы все ваши немалые труды, которые вы вкладываете – чтобы это все воплотилось в медали, в новые достижения, победы.

Любая ваша победа – это слава нашего государства», – сказал Мельниченко Большунову.

Александр Большунов: «Когда нас закрывают и не дают выступать, это становится главной мотивацией доказать миру, кто на самом деле сильный»