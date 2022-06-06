«Отношений вообще нет». Большунов рассказал, что не поддерживает контактов с Клэбо

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов ТАСС Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не общается с норвежским лыжником Йоханнесом Клэбо

«Сейчас отношений с Клэбо вообще нет. До этого их практически не было, все-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом.

Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд – секунды две – и сразу расходимся.

Больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», – сказал Большунов на встрече со студентами Пензенского государственного университета. 

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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