Александр Большунов: «Когда нас закрывают и не дают выступать, это становится главной мотивацией доказать миру, кто на самом деле сильный»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов. 

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится главной мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», – сказал Большунов в эфире ГТРК «Пенза».

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой 1 марта.

Александр Большунов: «Надеюсь, к зимнему сезону все будет достаточно спокойно, и мы сможем выступать на международных соревнованиях»

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