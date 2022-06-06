Большунов о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Это неправильно. Перед тем, как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о решении FIS уравнять дистанции в лыжных гонках у мужчин и женщин.

«Это неправильно. Перед тем, как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование – кто поддерживает, а кто против.

У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины – свои», – сказал Большунов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

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