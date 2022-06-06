Александр Большунов: «Надеюсь, к зимнему сезону все будет достаточно спокойно, и мы сможем выступать на международных соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Александр Большунов ТАСС Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что надеется на допуск российских лыжников к международным соревнованиям. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных стартах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

«На данный момент ситуация неоднозначная, непонятная, но я надеюсь, к зимнему сезону все будет достаточно спокойно, и мы сможем продолжить выступать на международных соревнованиях.

Когда ты доказываешь свой престиж и уровень на соревнованиях, где участвуют все страны, то это другие эмоции.

Это то, для чего я тренируюсь», – сказал Большунов на встрече со студентами Пензенского государственного университета.

Чем занимался Большунов после Олимпиады? Получил корону и сходил на завод, но пропустил встречу с Путиным

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