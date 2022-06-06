Александр Большунов: «Надеюсь, к зимнему сезону все будет достаточно спокойно, и мы сможем выступать на международных соревнованиях»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что надеется на допуск российских лыжников к международным соревнованиям.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных стартах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
«На данный момент ситуация неоднозначная, непонятная, но я надеюсь, к зимнему сезону все будет достаточно спокойно, и мы сможем продолжить выступать на международных соревнованиях.
Когда ты доказываешь свой престиж и уровень на соревнованиях, где участвуют все страны, то это другие эмоции.
Это то, для чего я тренируюсь», – сказал Большунов на встрече со студентами Пензенского государственного университета.
Чем занимался Большунов после Олимпиады? Получил корону и сходил на завод, но пропустил встречу с Путиным