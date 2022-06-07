Савелий Коростелев: «Я получаю кайф, когда могу себя преодолеть. За сезон в юниорской сборной стал сильнее в плане результатов и психологической устойчивости»

Чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров Савелий Коростелев рассказал о своем спортивном прогрессе.

– Я получаю кайф, когда могу себя преодолеть. А делать это приходится постоянно. Именно ощущение того, что ты постоянно раздвигаешь какие-то границы сам для себя и доставляет настоящее удовольствие.

– Можно ли показывать результаты, не выходя из зоны комфорта?

– Думаю, это нереально. Нужно всегда идти вперед, даже когда все получается. Ну, например, кто-то выигрывал в младшем возрасте за счет своей антропометрии, был акселератом. И думал, что так будет всегда.

А другие ребята тоже выросли и стали побеждать уже за счет своего трудолюбия, а не роста. Ну а прежний победитель остался стоять на месте. Хорошо, если вовремя это заметить, а если нет – поезд уйдет.

– Что в тебе поменялось за сезон в юниорской сборной?

– Как минимум внимания стало намного больше. А если серьезно, то я стал сильнее, конечно. В плане результатов, и в плане психологической устойчивости.

– После чемпионата мира в Лигне тебя стали называть новой звездой российских лыж. – Вот не нужно этого. Потому что сколько в наших лыжах было победителей юниорских чемпионатов, которые потом ничего не показывали среди взрослых?

Нужно действительно серьезных результатов добиться, а потом что-то говорить. И точно не навешивать ярлыки раньше времени, – ответил 18-летний спортсмен.