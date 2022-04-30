Глава шведской компании-производителя лыжного инвентаря SkiGo опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым

Глава шведской компании-производителя лыжного инвентаря SkiGo Кристер Майбек опроверг информацию о продолжении сотрудничества с россиянином .

Компания подписала соглашение с лыжником в начале января. В частности, SkiGo производит мази, лыжные палки, инструменты и одежду для беговых лыж.

«У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Вам даже не нужно спрашивать у меня или SkiGo, что мы думаем о ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Каждый нормальный человек против этого.

Я поступаю так же, как и остальные, у кого есть соглашения (с Большуновым). Сейчас мы никак не можем сотрудничать с Александром, то же касается всех остальных фирм, таких как Rossignol», – сказал Майбек.

«Как и большинство поставщиков для российских лыжников, мы с ними не сотрудничаем. Это не вопрос о разделении, и мы будем следить за действиями FIS в дальнейшем.

Считаем, что важно думать о последствиях для всех людей и попытаться понять, почему для разных стран последствия могут отличаться.

Это трудно осознать, поэтому и трудно делать выводы. Сейчас мы надеемся, что как можно скорее наступит мир», – сообщается в заявлении SkiGo в соцсетях.

Ранее французская компания Rossignol, на лыжах марки которой выступает Большунов, приостановила сотрудничество с российскими спортсменами.

Шведский производитель инвентаря продолжит сотрудничество с Большуновым