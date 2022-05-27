Представитель Антидопингового агентства Норвегии о тестировании Большунова РУСАДА: «Частота проверок в 2020-м и 2019-м не внушает доверия»

Представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден прокомментировал данные по тестированию на допинг российского лыжника .

По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство ( ) проверяло Большунова лишь раз в 2019 году и не тестировала вообще в 2020-м (в 2018-м – шесть раз, в 2021-м – пять, в 2022 – четыре).

«Чисто для общей картины важно указать, что само по себе число тестов необязательно хорошее мерило эффективности антидопинговой работы. Здесь наблюдаются большие вариации в частоте тестирования на протяжении этих лет, но частота проверок в 2020-м и 2019-м, конечно же, не внушает доверия. В то же время мы знаем, что у многих организаций были большие сложности с тестированием в период пандемии.

Далее важно подчеркнуть, что спортсмены могут проверяться другими организациями, а не только национальными антидопинговыми агентствами. В этом случае, разумеется, спортсмена контролирует Международная федерация лыжных видов спорта ( )», – сказал Холден.

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