Представитель Антидопингового агентства Норвегии о тестировании Большунова РУСАДА: «Частота проверок в 2020-м и 2019-м не внушает доверия»

Представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден прокомментировал данные по тестированию на допинг российского лыжника Александра Большунова.
По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Большунова лишь раз в 2019 году и не тестировала вообще в 2020-м (в 2018-м – шесть раз, в 2021-м – пять, в 2022 – четыре).
«Чисто для общей картины важно указать, что само по себе число тестов необязательно хорошее мерило эффективности антидопинговой работы. Здесь наблюдаются большие вариации в частоте тестирования на протяжении этих лет, но частота проверок в 2020-м и 2019-м, конечно же, не внушает доверия. В то же время мы знаем, что у многих организаций были большие сложности с тестированием в период пандемии.
Далее важно подчеркнуть, что спортсмены могут проверяться другими организациями, а не только национальными антидопинговыми агентствами. В этом случае, разумеется, спортсмена контролирует Международная федерация лыжных видов спорта (FIS)», – сказал Холден.
Чем занимался Большунов после Олимпиады? Получил корону и сходил на завод, но пропустил встречу с Путиным