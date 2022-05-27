Представитель Антидопингового агентства Норвегии о тестировании Большунова РУСАДА: «Частота проверок в 2020-м и 2019-м не внушает доверия»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS РУСАДА Александр Большунов антидопинговое агентство Норвегии Лыжи

Представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден прокомментировал данные по тестированию на допинг российского лыжника Александра Большунова.

По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Большунова лишь раз в 2019 году и не тестировала вообще в 2020-м (в 2018-м – шесть раз, в 2021-м – пять, в 2022 – четыре).

«Чисто для общей картины важно указать, что само по себе число тестов необязательно хорошее мерило эффективности антидопинговой работы. Здесь наблюдаются большие вариации в частоте тестирования на протяжении этих лет, но частота проверок в 2020-м и 2019-м, конечно же, не внушает доверия. В то же время мы знаем, что у многих организаций были большие сложности с тестированием в период пандемии.

Далее важно подчеркнуть, что спортсмены могут проверяться другими организациями, а не только национальными антидопинговыми агентствами. В этом случае, разумеется, спортсмена контролирует Международная федерация лыжных видов спорта (FIS)», – сказал Холден.

Чем занимался Большунов после Олимпиады? Получил корону и сходил на завод, но пропустил встречу с Путиным

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