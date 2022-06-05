Бородавко о сборе в Крыму: «Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им все нравится, с объемами работы справляются»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги первого сбора команды, который проходил с 15 мая по 3 июня в Крыму.

«Сбор прошел достаточно успешно и без каких-то серьезных травм. Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им все нравится, с объемами работы справляются.

Все идет как и было запланировано. Никаких трудностей пока не было, это первый сбор, а он всегда втягивающий. В тех местах, где мы будем продолжать сборы, будут все условия для тренировок», – сказал тренер.

В состав группы Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Юлия Ступак и Мария Истомина.