Бородавко о сборе в Крыму: «Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им все нравится, с объемами работы справляются»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги первого сбора команды, который проходил с 15 мая по 3 июня в Крыму.

«Сбор прошел достаточно успешно и без каких-то серьезных травм. Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им все нравится, с объемами работы справляются.

Все идет как и было запланировано. Никаких трудностей пока не было, это первый сбор, а он всегда втягивающий. В тех местах, где мы будем продолжать сборы, будут все условия для тренировок», – сказал тренер.

В состав группы Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Юлия Ступак и Мария Истомина.

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