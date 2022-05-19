Бородавко о равных дистанциях для мужчин и женщин: «Девушки не готовы к таким дистанциям. Это будут соревнования между двумя-тремя спортсменками»

Тренер российских лыжников прокомментировал предложение уравнять длину дистанций у мужчин и женщин.

Накануне Международная федерация лыжных видов ( ) одобрила предложение, 26 мая его должен одобрить совет FIS.

Обсуждались дистанции длиной 10, 20 и 50 км.

«Это будут соревнования между двумя-тремя спортсменками, все остальные будут просто статистами, выполняя роль массовки. Это преждевременно, девушки не готовы к таким дистанциям. Тем более, если будет сложный рельеф, это усложнит ситуацию.

Сокращение дистанции у мужчин идет больше в сторону спринта. В тех масс-стартах, где сейчас доминируют спортсмены, владеющие быстрым финишем, им это будет на пользу. Естественно, подготовка сместится в эту сторону», – сказал Бородавко.