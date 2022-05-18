Юрий Бородавко: «Мы начали сборы в Крыму. Все спортсмены, в том числе Большунов и Непряева, тренируются. Никаких проблем нет»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что сбор его группы в Крыму идет по плану.

«Мы начали сборы в Крыму – тут все в порядке. Все спортсмены (в том числе и Большунов с Непряевой) тренируются. Никаких проблем нет. Все идет своим чередом», – сказал Бородавко.

Также он прокомментировал переизбрание Елены Вяльбе на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Елена Валерьевна уделяет большое внимание развитию в регионах. Она много ездит по стране. Вяльбе очень любит своих спортсменов, сотрудников и тренеров. Очень много помогает. Дело, за которое она берется, обязательно доходит до логического завершения. У нас сейчас в ФЛГР создан хороший коллектив, а наши результаты – плод труда Елены Валерьевны.

Переизбрание Елены Вяльбе было закономерным и ожидаемым. Альтернативы не нашлось. Всех устраивает то, что делает Елена Валерьевна, по какому пути она ведет нашу федерацию.

На сегодняшний день у нас лучшие лыжники в мире – Александр Большунов и Наталья Непряева. Прекрасно выступает молодежь, у нас длинная скамейка – на Олимпиаде (в Пекине) выиграли две эстафеты. Это говорит о большом подъеме лыжных гонок», – отметил тренер.

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