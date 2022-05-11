Юрий Бородавко: «С 15 мая по 3 июня моя группа проведет сбор в Крыму. Едем в полном составе, добираться будем на поезде из Москвы»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о первом сборе своей группы в Крыму.

«С 15 мая по 3 июня моя группа проведет сбор в Крыму. На сегодняшний день мы едем в полном составе. Там же в Крыму будет юниорская команда (до 20 лет). Остальные группы будут заниматься все в разных местах. В Крым мы будем добираться на поезде из Москвы», – сказал Бородавко.

В состав группы Бородавко входят Александр БольшуновДенис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Юлия Ступак, Мария Истомина.

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