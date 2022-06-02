Дмитрий Губерниев: «Большунов мне сказал: «Не представляешь, как здорово, что ты меня критиковал. Это помогло мне выиграть три олимпийских медали»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем он критикует спортсменов.

«Критикую, чтобы он просто стал лучше. Сашка Большунов сказал великую, с моей точки зрения, фразу: «Ты не представляешь, как здорово, когда ты раздавал там мне публично, и критиковал, и ругал. Я бесился, раздражался, но в конечном счете все это мне помогло выиграть вот эти три олимпийских медали, я хотел быть лучше». Это просто оценка всего того, что происходит.

Сейчас вообще все очень сильно изменилось. Ты называешь спортсмена слабым, а тебе зрители пишут: «Зачем вы оскорбляете спортсмена?» Если люди не ходили в школу, я не виноват. Вы понимаете, в чем тут дело. Есть, например, случай с . Я вообще в него не верил совсем. У него на самом деле характер тот еще, он очень непростой парень, такой на своей волне.

Я его называл слабаком и довольно жестко по нему прохаживался. Еще на начало января я не очень был уверен в том, что Максим Цветков будет нужен нашей олимпийской сборной.

В конечном счете он остался в шаге от золота, промазав последним выстрелом в индивидуальной гонке, но очень сильно пригодился в эстафете и вообще был таким железным звеном нашей национальной сборной. Я перед ним извинился ровным счетом за то, что я в него не верил.

То есть был прямой эфир на матче, и до начала гонки, я не помню, это было в Рупольдинге, я подошел: «Максим, я приношу вам свои извинения, потому что я действительно в вас не верил, но сейчас я вижу, насколько вы изменились, вы пригодитесь нашей сборной».

Это были такие приятные слова, потому что ты наблюдаешь, как человек перестает выступать на международных соревнованиях в силу ряда причин, он даже не в первой, не во второй сборной, он где-то там в кубках России прозябает и потом вытаскивает себя, как Мюнхгаузен, за голову из этого болота и едет на Олимпиаду, а потом вообще становится там призером.

Стереотип о глупости спортсменов? Тупой спортсмен не может добиться успеха в спорте. Если это человек, который добился больших побед, то в любом случае он интеллектуально развит. Другой вопрос, что его интеллект может быть направлен...

Тут как у Большунова: нельзя сказать, что он ограниченный человек, боже сохрани. Вообще Саша раскрылся невероятно. Может быть, за каким-то молчанием, за какими-то отдельными словами кто-то делает какие-то выводы, но вы посмотрите, как он себя ведет на дистанции: более умного гонщика, более тонкого гонщика и вместе с тем гонщика как скала, который идет прямо, а все остальные пошли клочки по закоулочкам, не найдете», – сказал Губерниев.