Большунов и Ларьков стали самыми проверяемыми РУСАДА лыжниками с начала 2022 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило статистику о тестировании лыжников с начала 2022 года.

В частности, с января по апрель на допинг четырежды проверялись Александр Большунов и Андрей Ларьков. Столько же раз инспекторы РУСАДА тестировали Екатерину Смирнову и Ольгу Жолудеву.

Наталья Непряева, Александр Терентьев и Иван Якимушкин за этот срок проходили проверку дважды, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов – по одному разу.

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