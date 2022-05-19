Большунов и Ларьков стали самыми проверяемыми РУСАДА лыжниками с начала 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило статистику о тестировании лыжников с начала 2022 года.

В частности, с января по апрель на допинг четырежды проверялись Александр Большунов и Андрей Ларьков. Столько же раз инспекторы РУСАДА тестировали Екатерину Смирнову и Ольгу Жолудеву.

Наталья Непряева, Александр Терентьев и Иван Якимушкин за этот срок проходили проверку дважды, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов – по одному разу.