Бородавко о правилах в своей группе: «Нельзя срезать, обманывать, нарушать режим. Проверяю ли после отбоя, чтобы была тишина? Никогда»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, какие требования выдвигаются к спортсменам в его группе.

– Со мной можно и нужно общаться по работе. Со мной можно и нужно договариваться, если есть какие-то проблемы. Если есть какие-то пути улучшения тренировочного процесса, тоже не нужно молчать.

– Вы в разговоре выдвигаете какие-то требования к спортсменам?

– К отдельным спортсменам я требований не выдвигаю. Есть общие положения, что в этой группе можно и что нельзя. Мы это все обсуждаем, если все это дело принимается, мы пожимаем друг другу руки и идем в одном направлении.

– Можно озвучить какие-нибудь правила – что точно нельзя делать у вас?

– Нельзя срезать, нельзя обманывать, нельзя нарушать режим.

– После отбоя проверяете, чтобы была тишина?

– Никогда. Все на доверии. Бывает иногда случайно, но специально – никогда.

– Ловили кого-нибудь за тренерскую карьеру?

– Конечно, бывало. В далекие-далекие времена после отбоя были пойманы спортсмены. Сказал: завтра в шесть утра встречаемся на плацу, будет разговор. Сам пришел на завтрак в полдевятого, а они с шести утра до полдевятого стояли и ждали, – сказал Бородавко.