Бородавко о правилах в своей группе: «Нельзя срезать, обманывать, нарушать режим. Проверяю ли после отбоя, чтобы была тишина? Никогда»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какие требования выдвигаются к спортсменам в его группе.

– Со мной можно и нужно общаться по работе. Со мной можно и нужно договариваться, если есть какие-то проблемы. Если есть какие-то пути улучшения тренировочного процесса, тоже не нужно молчать.

– Вы в разговоре выдвигаете какие-то требования к спортсменам?

– К отдельным спортсменам я требований не выдвигаю. Есть общие положения, что в этой группе можно и что нельзя. Мы это все обсуждаем, если все это дело принимается, мы пожимаем друг другу руки и идем в одном направлении.

– Можно озвучить какие-нибудь правила – что точно нельзя делать у вас?

– Нельзя срезать, нельзя обманывать, нельзя нарушать режим.

– После отбоя проверяете, чтобы была тишина?

– Никогда. Все на доверии. Бывает иногда случайно, но специально – никогда.

– Ловили кого-нибудь за тренерскую карьеру?

– Конечно, бывало. В далекие-далекие времена после отбоя были пойманы спортсмены. Сказал: завтра в шесть утра встречаемся на плацу, будет разговор. Сам пришел на завтрак в полдевятого, а они с шести утра до полдевятого стояли и ждали, – сказал Бородавко.

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