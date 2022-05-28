Александр Большунов: «То, что супруга рядом, сказывается положительно на тренировках, на результате, на всем. Есть поддержка»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что ему помогает присутствие супруги Анны на сборах.

– Супруга рядом и во время интервью, и на сборах. Как на вас это влияет, как сказывается?

– Положительно сказывается. И на тренировочном процессе, и вообще на результате, на всем. Есть поддержка. Когда рядом близкий человек, всегда проще и тренироваться, и выступать, – сказал Большунов.

«Это здорово. Когда два любящих человека находятся рядом – это замечательно.

Аня – это его опора, его психологическая устойчивость, это Сашино все. Когда рядом находится Аня, я вижу, насколько он уравновешенный, спокойный, готов выполнять любую работу», – отметил тренер Большунова Юрий Бородавко.

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