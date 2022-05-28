Александр Большунов: «То, что супруга рядом, сказывается положительно на тренировках, на результате, на всем. Есть поддержка»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

 Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что ему помогает присутствие супруги Анны на сборах.

– Супруга рядом и во время интервью, и на сборах. Как на вас это влияет, как сказывается?

– Положительно сказывается. И на тренировочном процессе, и вообще на результате, на всем. Есть поддержка. Когда рядом близкий человек, всегда проще и тренироваться, и выступать, – сказал Большунов.

«Это здорово. Когда два любящих человека находятся рядом – это замечательно.

Аня – это его опора, его психологическая устойчивость, это Сашино все. Когда рядом находится Аня, я вижу, насколько он уравновешенный, спокойный, готов выполнять любую работу», – отметил тренер Большунова Юрий Бородавко. 

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