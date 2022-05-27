«Пусть говорят что угодно. Меня это абсолютно не волнует». Бородавко о словах представителя Антидопингового агентства Норвегии про допинг-тесты Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о ситуации с допинг-тестами Александра Большунова.

Ранее представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден обратил внимание на статистику, согласно которой РУСАДА проверяло лыжника на допинг один раз в 2019 году и ни разу в 2020-м.

– Появилась информация о том, что представитель Антидопингового агентства Норвегии не верит в эффективность проверки допинг-тестов Александра Большунова. Что вы на это скажете?

– Пусть они говорят все, что угодно. Меня это абсолютно не волнует.

– Как сейчас тестируют Большунова и других лыжников в отсутствие международных соревнований?

– Их тестируют, как и раньше. Он состоит в системе ADAMS и доступен в любой момент.

– Как сам Александр реагирует на подозрения?

– Не знаю. Я вообще первый раз услышал о подозрениях, – сказал Бородавко.

Представитель Антидопингового агентства Норвегии о тестировании Большунова РУСАДА: «Частота проверок в 2020-м и 2019-м не внушает доверия»