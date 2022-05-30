«Насколько жесткий план? По грани проходит. Больше, чем в предыдущие годы». Группа Сорина тренируется в Архызе

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о сборе своей группы в Архызе.

«Насколько жесткий план? По грани проходит. Чтобы выполнить больше, здесь, учитывая высоту, спортсмен должен реально быть готовым. Все не смогут выполнить этот план, это точно.

Какие-то проблемы будут возникать – они уже возникают, потому что план по объему больше, чем в предыдущие годы», – сказал Сорин в сюжете «Матч ТВ».

Лыжники и Анастасия Рыгалина рассказали о преимуществах сбора в Архызе.

«В России очень немного мест, где так мало движения (на дорогах) и можно покататься на роллерах.

Недавно ходили на Семицветное озеро – думали, озеро увидим, а там снег лежит», – поделился Ардашев.

«Если взять Терскол, там движение интенсивное. Здесь поспокойнее. Есть маршруты, где мы можем на велосипеде проехать 110-120 км – это большой плюс, что ты не крутишься туда-сюда», – добавила Рыгалина.