Егор Сорин: «Лауру» мы рассматриваем в этом году на октябрь. Там можно готовиться, но есть очень большие минусы в лыжероллерной трассе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

– В настоящий момент планируем почти все сборы проводить на территории РФ и в Беларуси (в Раубичах). А по российским местам это точно будет Малиновка (Архангельская область), Тюмень, для горной подготовки будет Терскол – все базы, которые мы уже использовали, которые хорошо знаем.

По месяцам пока сказать затрудняюсь, все зависит от загрузки этих комплексов и условий, которые нам будут необходимы для подготовки. Предварительно первый сбор думаю провести на небольшой высоте: либо в Кисловодске, либо в Архызе. Затем сборы будет на равнинных базах до августа. Дальше традиционный высотный сбор думаю сделать в Терсколе.

– «Лауру» (спорткомплекс – Sports.ru) в сочинских горах вы не включаете? Татьяна в прошлом году там проводила сбор в июне индивидуально. Вам там не нравится?

– «Лауру» мы рассматриваем в этом году на октябрь. В принципе, там тоже можно готовиться. Но есть очень большие минусы в лыжероллерной трассе – она сложная и короткая. Для кроссовых тренировок тоже не самое лучшее место, потому что там очень тяжелый рельеф и бегать можно только вверх-вниз, а это нужно не во все подготовительные месяцы.

Поэтому сборы аэробно-силовой направленности там очень сложно проводить. Да, Татьяна (Сорина) там была на индивидуальном сборе в июне прошлого года и получила после него определенные проблемы в самочувствии. Там очень сложно было контролировать интенсивность, и Таня из-за этого очень часто перебирала в нагрузке.

И когда эта интенсивность наложилась на высокий объем, который мы делаем в этот период, случился перебор. Потом пришлось дольше восстанавливаться и, конечно же, немножко в дальнейшей подготовке вносить коррективы, – сказал Сорин.

Что сейчас с «Лаурой» – ареной Сочи-2014, где побеждали Легков и Шипулин? Мы там побывали и увидели дырки вместо олимпийских колец