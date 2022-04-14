Лыжи. «Хибинская весна». Большунов и Смирнова выиграли коньковые масс-старты, Ларьков и Шалабода – 2-е

В Кировске на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» прошли женский и мужской масс-старты свободным стилем.

Лыжные гонки

«Хибинская весна»

Кировск

Масс-старт

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Екатерина Смирнова – 25.07,3

2. Елизавета Шалабода – 0,5

3. Ольга Царева – 2,7

4. Анастасия Рыгалина – 3,9

5. Виктория Трошина – 4,9

6. Ольга Жолудева – 39,6

7. – 1.07,9

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. – 34.33,2

2. – 1,5

3. – 3,5

4. – 3,6

5. Дмитрий Кондрашов – 9,6

6. Артем Николаев – 33,2

7. Данил Нелипа – 39,1