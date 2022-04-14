Лыжи. «Хибинская весна». Большунов и Смирнова выиграли коньковые масс-старты, Ларьков и Шалабода – 2-е

В Кировске на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» прошли женский и мужской масс-старты свободным стилем.
Лыжные гонки
«Хибинская весна»
Кировск
Масс-старт
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Екатерина Смирнова – 25.07,3
2. Елизавета Шалабода – 0,5
3. Ольга Царева – 2,7
4. Анастасия Рыгалина – 3,9
5. Виктория Трошина – 4,9
6. Ольга Жолудева – 39,6
7. Дарья Непряева – 1.07,9
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Александр Большунов – 34.33,2
2. Андрей Ларьков – 1,5
3. Евгений Белов – 3,5
4. Иван Якимушкин – 3,6
5. Дмитрий Кондрашов – 9,6
6. Артем Николаев – 33,2
7. Данил Нелипа – 39,1