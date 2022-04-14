Лыжи. «Хибинская весна». Большунов и Смирнова выиграли коньковые масс-старты, Ларьков и Шалабода – 2-е

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгений Белов Ольга Царева Андрей Ларьков Артем Николаев Иван Якимушкин Александр Большунов Екатерина Смирнова Елизавета Шалабода Анастасия Рыгалина Дарья Непряева Ольга Жолудева Виктория Трошина Хибинская весна Лыжи

В Кировске на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» прошли женский и мужской масс-старты свободным стилем. 

Лыжные гонки

«Хибинская весна»

Кировск

Масс-старт

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Екатерина Смирнова – 25.07,3

2. Елизавета Шалабода – 0,5

3. Ольга Царева – 2,7

4. Анастасия Рыгалина – 3,9

5. Виктория Трошина – 4,9

6. Ольга Жолудева – 39,6

7. Дарья Непряева – 1.07,9

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов – 34.33,2

2. Андрей Ларьков – 1,5

3. Евгений Белов – 3,5

4. Иван Якимушкин – 3,6

5. Дмитрий Кондрашов – 9,6

6. Артем Николаев – 33,2

7. Данил Нелипа – 39,1

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные