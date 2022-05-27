«FIS знает, что мужики-трансгендеры будут бегать в колготках и женских юбках. Готовит почву, чтобы девчонкам было сложнее». Милонов о равных дистанциях в лыжах

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о поражении Елены Вяльбе на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), а также о решении уравнять дистанции у мужчин и женщин на соревнованиях.

«Дело даже не в голосовании. А в том, что некоторые люди возвращаются к традиции 80-летней давности, когда национальность являлась определяющим фактором для блокировки того или иного человека. Решили вернуться к традиции времен Муссолини, когда люди «неправильной» национальности считались людьми «неправильного сорта».

Вяльбе не просто не выбрали. Это самая обыкновенная дискриминация по национальному признаку.

Что касается уравнения дистанций. Руководство FIS знает, что у них будет в скором времени: мужики-трансгендеры будут бегать в колготках и женских юбках. Они будут фаворитами женского лыжного спорта с точки зрения европейской толерантности.

Настоящим девчонкам будет сложнее бежать более длинные дистанции, а этим кастратам вполне нормально. FIS заранее готовит для них почву, чтобы девчонкам было сложнее, а извращенцам легче», – сказал Милонов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против