Чепалова о том, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS: «Вот козлы. Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала поражение Елены Вяльбе на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Вот козлы, что не переизбирали. Я за то, чтобы объединяться и пойти против политики, идти спортивным миром, а они, наоборот, поджевывают им всем, зачем? Я не понимаю всего этого. Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила бы.

Вот причем спортсмены здесь? Пускай они возюкаются между собой, но причем спортсмены? Спортсмены должны бегать, тренироваться. Если человек занялся физической культурой и спортом, то он должен себя обязательно где-то проявлять», – сказала Чепалова.

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