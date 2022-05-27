Чепалова о том, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS: «Вот козлы. Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала поражение на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

«Вот козлы, что не переизбирали. Я за то, чтобы объединяться и пойти против политики, идти спортивным миром, а они, наоборот, поджевывают им всем, зачем? Я не понимаю всего этого. Была бы я палачом, им бы всем голову отрубила бы.

Вот причем спортсмены здесь? Пускай они возюкаются между собой, но причем спортсмены? Спортсмены должны бегать, тренироваться. Если человек занялся физической культурой и спортом, то он должен себя обязательно где-то проявлять», – сказала Чепалова.