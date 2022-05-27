Легков о поражении Вяльбе на выборах в совет FIS: «Новость очень неприятная, но ожидаемая. Русофобские настроения продолжаются»

Олимпийский чемпион высказался о поражении на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

– Новость очень неприятная. Но она ожидаемая. В преддверии заседания все высказывались, что будут голосовать против Вяльбе. Русофобские настроения продолжаются. Не понимаю, причем тут Елена Валерьевна.

Но будем отталкиваться от сложившейся ситуации и развивать что-то свое. Надеемся, что это когда-то разрешится, и у FIS появятся мозги.

– Как вы отнеслись к тому, что со следующего сезона мужские и женские дистанции уравниваются?

– Отношусь плохо. Если женщины будут бегать длинные дистанции, то разрывы между соперницами будут еще больше. И интереса к гонкам будет меньше, – сказал Легков.