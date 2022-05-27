Спортивный директор сборной Норвегии о равных дистанциях: «Женщины достаточно сильны, чтобы пробежать 50 км. Дискуссия идет о том, будет ли гонка интересной»

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал о реакции норвежских лыжников на решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) уравнять длину дистанций для женщин и мужчин.

«Реакция спортсменов неоднозначная. Есть большое понимание, что одинаковые дистанции упрощают понимание спорта и облегчают сравнение.

Обсуждается, какие дистанции нужно бежать, особенно 50 км. Нет сомнений, что женщины достаточно сильны, чтобы это сделать, но дискуссия идет о том, будет ли гонка интересной. Лично я не уверен, что отрывы будут очень большими. Попробуем и посмотрим», – сказал Бьервиг.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против