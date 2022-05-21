Спортивный директор сборной Норвегии о сокращении мужского скиатлона: «Думаю, гонка будет более предсказуемой, и публике будет легче следить за нашим видом спорта»

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал уравнивание дистанций у мужчин и женщин.

«Сейчас мы получили совершенно равные условия в мужских и женских лыжах на уровне Кубка мира. Одинаковое число гонок и премиальные. Мне кажется, это важный сигнал и признание того, что сейчас оба пола соревнуются в одинаковых условиях», – сказал Бьервиг.

Чиновник считает, что сокращение дистанции мужского скиатлона с 30 до 20 км не имеет большого значения, и победит все равно сильнейший.

«Думаю, что гонка будет более предсказуемой, и публике будет легче следить за нашим видом спорта», – добавил Бьервиг.

Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23