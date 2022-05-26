Вяльбе о поражении на выборах в совет FIS: «Это не лично меня не переизбрали, а страну. Не надо меня жалеть, надо просто понимать ситуацию»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала поражение на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Потом подходили разные люди: «Ой, Лена, нам так жаль…» А меня не надо жалеть. Надо просто понимать ситуацию: это не лично меня не переизбрали, все-таки люди в Совете FIS представляют не себя лично, а страну. И все смотрят именно с этой позиции: может ли человек, представляющий ту или иную страну, быть полезен федерации.

Если конкретно сейчас большинство считает, что я не слишком полезна, значит, так тому и быть. Ничего страшного я в этом не вижу», – сказала Вяльбе.

«Есть ли в моем неизбрании какой-то глобальный минус для России? Не знаю. Не могу сказать, что в совете FIS мое мнение как-то особенно поддерживали.

Я, например, была против последних изменений, которые уравняли в правах мужчин и женщин. Знаю, что точно так же против были финны, австрийцы, но этого мало. Но эти мнения высказывались не на совете FIS», – цитирует Вяльбе RT.