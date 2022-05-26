Крянин о непереизбрании Вяльбе в совет FIS: «Мы теряем свой голос. Также нарушен принцип, по которому должны быть представлены основные лыжные страны»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин рассказал, что теряет Россия из-за непереизбрания в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

– Что конкретно теряет Россия с местом в совете? Один голос при принятии решений?

– Да, мы теряем свой голос. Также получается, что нарушен принцип, по которому в совете должны быть представлены основные лыжные страны. Россия доказала, что является очень значимой страной для лыжного спорта по охвату жителей, по рейтингам. Однако голоса у нас теперь нет. Мне кажется, такие решения принимают люди... другого уровня.

– Будут ли россияне продолжать выдвигаться в совет FIS в ближайшие годы? Все-таки лыжи – один из самых массовых видов спорта в нашей стране и, вероятно, самый доступный по регионам.

– Да, по возможности мы будем выдвигать кандидатов. Главное, что сейчас нам остается сосредоточиться на развитии внутренних соревнований. Мы не опускаем, руки, продолжаем работу, – сказал Крянин.