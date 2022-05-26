Вяльбе о поражении на выборах в совет FIS: «Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Я была готова к такому развороту событий»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поражение на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что все должно быть политизировано. Звучал призыв отовсюду нас отключить.

Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете. Совет был достаточно сложный, а в целом все нормально, я была готова к такому развороту событий», – сказала Вяльбе.

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