Вяльбе о поражении на выборах в совет FIS: «Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Я была готова к такому развороту событий»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала поражение на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что все должно быть политизировано. Звучал призыв отовсюду нас отключить.

Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете. Совет был достаточно сложный, а в целом все нормально, я была готова к такому развороту событий», – сказала Вяльбе.