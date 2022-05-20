Вероника Степанова: «Женская гонка на 50 км будет очень скучной для телевидения. Только самые ярые поклонники лыж будут смотреть что-то подобное»

Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала новость о том, что комитет по лыжным гонкам проголосовал за равную длину дистанций у женщин и мужчин.

«Равенство между мужчинами и женщинами – это хорошо, само собой разумеется, но так, как это предлагается господином Ульвангом, является неправильным.

У меня есть конкретная проблема с идеей 50 км для женщин. В какой реальности живут люди, которые такое предлагают?

«А» – есть только несколько лыжных стадионов, на которых можно проводить что-то подобное – в основном, в Норвегии и в России. Не знаю ни одного подобного места в континентальной Европе, в котором такую гонку захотели бы провести на Кубке мира. В принципе, мне кажется 50 км по пятикилометровой петле смешным!

«В» – 50 км требует совершенно иной подготовки и восстановления. Мы делаем 50 км и более на тренировках – мало кто понимает, как это изнурительно и как долго после такой дистанции восстанавливаешься, если не пешком идти. Предполагаю, что большинство ведущих спортсменок просто пропустит 50-километровые гонки на Кубке мира, чтобы сохранить силы на другие соревнования. Кому нужны гонки без мировых лидеров?

«C» – женская 50 км будет очень скучной для телевидения – а я никогда не забываю, что именно телевидение платит за все в профессиональном спорте. Кто захочет смотреть 2 с половиной, 3 часа женской лыжной гонки, в которой ничего особенного не происходит большую часть времени и все решается на финише? Только самые ярые поклонники лыж будут смотреть что-то подобное – а таковых, увы, мало, хорошие показатели аудитории они точно не дадут.

Лыжные гонки нуждаются остро в реформах, но не «механических», как предлагает г-н Ульванг. Видела статистику, что наша женская эстафета на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в декабре 2021 стала одной из самых популярных лыжных трансляций в Норвегии в прошлом сезоне, почти полмиллиона человек в пятимиллионной стране ее смотрели. А все потому, что мы показали публике приличное шоу, не так ли?

В этом направлении мы и должны развиваться – больше форматов, из которых получаются такие «шоу на снегу», а не добавление марафонских гонок! Мне искренне жаль, что руководитель мировых лыжных гонок то ли искренне не понимает, то ли понимать не хочет», – написала Степанова.