Николай Зимятов: «Решение уравнять мужские и женские дистанции считаю неправильным. Скоро вообще все будут бегать 100 метров, от FIS можно ожидать чего угодно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов раскритиковал уравнивание длины дистанций у женщин и мужчин.

«Решение считаю неправильным, не нахожу никаких объяснений для уравнивания мужских и женских дистанций. Если так пойдет и дальше, то мужчин и женщин надо будет выпускать на старт вместе, кто знает, может тогда и женщина победит. В этом смысл? Других объяснений я не нахожу.

Женщины есть женщины, мужчины – есть мужчины, для женщин должны быть поблажки. Я остаюсь сторонником традиционных лыжных гонок.

Скоро вообще все будут бегать сто метров, от можно ожидать чего угодно. Нужно иметь больше представителей в международной федерации, как это было раньше, потому что сейчас получается, что они творят, что хотят. В итоге лыжные гонки будут превращаться в шоу.

Возможно, идет и лоббирование под западные страны, те же американцы с появлением спринта стали доминировать в этой дисциплине – тренировать выносливость все-таки сложнее», – сказал Зимятов.